В Красноярске завели дело после пропажи мужчины в лесу

В нацпарке «Красноярские Столбы» продолжаются поиски Виктора Потаенкова.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске заведено уголовное дело по факту исчезновения 55-летнего мужчины на территории «Красноярских Столбов». об этом рассказали в СК по Красноярскому краю. Напомним, 9 марта Виктор Потаенков приехал к восточному входу в нацпарк, оставил авто и направился в сторону горы «Ермак». Вскоре он перестал выходить на связь. С заявлением о пропаже человека в полицию обратился его знакомый.

Сейчас в Красноярске идут широкомасштабные поиски. Мужчину ищут волонтеры, полицейские, спасатели и добровольцы. Для обследования труднодоступной местности применяются беспилотные летательные аппараты. Следователи осмотрели авто пропавшего, признаков совершения в отношении него противоправных действий не обнаружено. Расследование продолжается.