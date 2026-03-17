В Красноярске завели дело после пропажи мужчины в лесу

В Красноярске заведено уголовное дело по факту исчезновения 55-летнего мужчины на территории «Красноярских Столбов». об этом рассказали в СК по Красноярскому краю. Напомним, 9 марта Виктор Потаенков приехал к восточному входу в нацпарк, оставил авто и направился в сторону горы «Ермак». Вскоре он перестал выходить на связь. С заявлением о пропаже человека в полицию обратился его знакомый.