17 лет колонии за 600 ударов ножом: Двух мужчин осудили за жестокую расправу над девушкой в Петербурге

В Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком убийстве 25-летней девушки. Двое мужчин из Ингушетии признаны виновными в преступлении, совершенном с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Трагедия произошла летом 2024 года в квартире на Краснопутиловской улице. В состоянии наркотического опьянения фигуранты поссорились со знакомой. В ход пошли кухонные ножи — тремя из них мужчины поочередно нанесли жертве не менее 581 ранения по всему телу.
— После расправы убийцы выбрались из квартиры через окно, спустились по водосточной трубе и в тот же день уехали из Петербурга. Но скрыться надолго не удалось — их задержали, — напомнили в пресс-службе городской прокуратуры.
Суд приговорил обоих убийц к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы еще на год. Кроме того, осужденные обязаны выплатить матери погибшей 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.