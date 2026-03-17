Труп 26-летнего мужчины нашли под окнами многоэтажки в Воронеже

Следователи СУ СКР по Воронежской области выясняют обстоятельства гибели 26-летнего местного жителя. Его тело было обнаружено днем 16 марта у одного из домов в Коминтерновском районе города.
По собственным данным, молодой человек находился в квартире. Он решил выбраться на улицу через окно по простыне, однако сорвался. В момент инцидента он был сильно пьян. От полученных при падении травм мужчина скончался.
