Старинный дом в уфимском «Арт-Квадрате» получил статус памятника

В Уфе историческое здание на улице Мустая Карима, 10 включили в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовало Башкультнаследие. Дом, расположенный в «Арт-Квадрате», построен в конце XIX века — предположительно между 1860 и 1888 годами. В документе отмечается архитектурная ценность постройки: двухъярусный восьмиугольник с вальмовой крышей и двумя слуховыми окнами, оригинальная кладка, фасады, кровля и детали оформления проемов.
Первым владельцем здания был купец Устин Устинов. В 1888 году он передал его Попечительству о детском приюте. Дом называли доходным, потому что помещения сдавали в аренду, а вырученные средства шли на содержание детских приютов. Спустя 20 лет Устинов с супругой также участвовали в открытии кирпичного приюта для мальчиков на Воскресенской улице (ныне Тукаева).
Позже в здании жили люди, а в 1950-х здесь размещался предшественник современного водоканала. В 1992 году историк и краевед Павел Егоров выявил дом как объект культурного наследия, но официальный статус ему присвоили только спустя 34 года. В 2015-м «Уфаводоканал» продал постройку компании «Даско-Трейд». Сумма сделки не разглашается, но стартовая цена тогда составляла 63,6 миллиона рублей.
