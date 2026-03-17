«Преследовали в Беларуси, а напали в России». МВД сказало о задержании троих белорусов, укравших на АЗС 130 тысяч долларов

Бойцы «Алмаза» задержали троих белорусов, которые преследовали и напали на грузовик с наличностью. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Правоохранители установили, что 50-летний житель Осиповичей знал о том, что на грузовике в соседнюю с Беларусью Россию будет перевозиться крупная сумма наличной валюты. Вместе с 23- и 37-летним борисовчанами он разработал план кражи. Грабители преследовали автомобиль с деньгами по территории Беларуси, а затем на АЗС в Смоленской области вскрыли авто и забрали почти 130 тысяч долларов в эквиваленте, после чего вернулись в Беларусь.
Оперативники ГУБОПиК МВД во взаимодействии с российскими коллегами и при силовой поддержке бойцов «Алмаз» провели задержание. Двое из фигурантов были ранее судимы. Дома у задержанных изъяли деньги, но часть они успели потратить на покупку недвижимости, отдых и игорные заведения.
Расследуется уголовное дело о краже в особо крупном размере. Фигурантам грозит по 12 лет тюрьмы.
— Устанавливаются иные факты преступной деятельности задержанных, — рассказали в пресс-службе.
В МВД напомнили, что белорусы, которые совершили преступления за границей и не понесли наказание за пределами страны, не освобождаются от ответственности, а отвечают по белорусским законам.
