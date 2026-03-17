«Преследовали в Беларуси, а напали в России». МВД сказало о задержании троих белорусов, укравших на АЗС 130 тысяч долларов

Правоохранители установили, что 50-летний житель Осиповичей знал о том, что на грузовике в соседнюю с Беларусью Россию будет перевозиться крупная сумма наличной валюты. Вместе с 23- и 37-летним борисовчанами он разработал план кражи. Грабители преследовали автомобиль с деньгами по территории Беларуси, а затем на АЗС в Смоленской области вскрыли авто и забрали почти 130 тысяч долларов в эквиваленте, после чего вернулись в Беларусь.