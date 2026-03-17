В Братском районе легковушка столкнулась с грузовиком на федеральной трассе

В ДТП погибли 47-летний водитель и 73-летняя пассажирка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе «Вилюй» в Братском районе легковушка «Тойота Корона Премио» столкнулась с грузовиком. ДТП произошло 17 марта около 10:10 по местному времени. Как рассказали КП-Иркутск в региональной госавтоинспекции, иномарка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с большегрузом.

— В результате аварии 47-летний водитель и 73-летняя пассажирка «Тойоты» погибли месте от полученных травм. Водитель грузового автомобиля не пострадал, — прокомментировали в ведомстве.

Иномарка выехала на полосу встречного движения УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте аварии полицейские проводят следственные действия для выяснения причин столкновения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ водитель без прав вылетел на встречку и врезался в маршрутку. 37-летний водитель автомобиля «Toyota RAV4» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом.