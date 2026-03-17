Новая схема обмана через последние цифры телефона взволновала Волгоград

Волгоградцам стоит быть настороже: мошенники освоили новую схему обмана. Если раньше аферисты выманивали 4-значные коды из СМС, то теперь просят назвать последние цифры номера телефона, который только что звонил. Об этом рассказали специалисты Solar AURA ГК «Солар».
Как работает схема? Мошенник пишет жертве в соцсети или мессенджере — например, предлагает записаться на маникюр, фотосессию или другую услугу. В ходе переписки обещает перезвонить с конкретного номера для уточнения деталей. Пользователю действительно поступает звонок с неизвестного номера, но его сразу сбрасывают. Затем мошенник в чате просит назвать последние две или четыре цифры этого номера — якобы чтобы проверить, правильно ли набран номер клиента.
Если человек назовет эти цифры, злоумышленник может использовать их для входа в личные кабинеты — финансовые сервисы, аккаунты на маркетплейсах, электронную почту, профили в онлайн-магазинах или мессенджерах.
«Современные онлайн-сервисы стали чаще использовать для подтверждения личности анонимные звонки, а не СМС-коды. Этим и пользуются мошенники — ведь если многие россияне уже знают, что нельзя называть коды из СМС, то в упоминании последних цифр со звонившего номера пока не видят ничего страшного», — поясняют эксперты.
Чтобы не попасться на уловку, специалисты рекомендуют:
— пользоваться только официальными ресурсами и проверять их адрес через поисковик;
— не передавать личные данные на подозрительных сайтах, а также в переписках и разговорах с незнакомцами;
— использовать антивирусное ПО для защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.
Простое правило: если незнакомец просит назвать любые цифры — из СМС или с номера звонка — это повод прекратить общение.
Ранее сообщалось, что аферисты генерируют голоса волгоградцев.