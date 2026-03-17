В Волгоградской области руководство ЦРБ будут судить за взятки

В Волгоградской области бывший заместитель главного врача ЦРБ и медсестра больницы предстанут перед судом за коррупционные преступления. По данным следствия, в течение четырех лет они брали взятки за незаконное оформление инвалидности, заработав на этом более 4 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
Всего следователи установили 28 эпизодов получения взяток. Вознаграждение получала зам главного врача. Женщина незаконно оформляла инвалидность, посредником между ней и пациентами была медсестра. В документы вносили ложные сведения о наличии заболеваний. С 2020 года криминальный доход превысил 4,6 млн рублей. При этом большинство лиц, которым оформили инвалидность, даже не проживали в нашем регионе и не проходили никаких обследований. Зато после оформления инвалидности они получали социальные выплаты.
Вскрылись факты получения взяток и сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы, сейчас руководитель бюро тоже под следствием.
— В настоящее время расследование основного уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области.