В Волгоградской области руководство ЦРБ будут судить за взятки

Всего следователи установили 28 эпизодов получения взяток. Вознаграждение получала зам главного врача. Женщина незаконно оформляла инвалидность, посредником между ней и пациентами была медсестра. В документы вносили ложные сведения о наличии заболеваний. С 2020 года криминальный доход превысил 4,6 млн рублей. При этом большинство лиц, которым оформили инвалидность, даже не проживали в нашем регионе и не проходили никаких обследований. Зато после оформления инвалидности они получали социальные выплаты.