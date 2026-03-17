В Омске возбудили дело после обрушения балкона на тротуар

В Омске возбудили уголовное дело после обрушения части балкона на тротуар. Инцидент произошёл 12 марта на улице Богдана Хмельницкого — бетонный кронштейн балконной плиты упал в пешеходную зону.
Поводом для проверки стало сообщение в социальных сетях. В региональном следственном управлении СК сообщили, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи уже осмотрели место происшествия, опрашивают жильцов дома и сотрудников обслуживающей организации. Устанавливаются причины произошедшего и все обстоятельства.
Ранее информация о произошедшем появилась в телеграм-канале «Омский новостной поезд»: «Дом по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 134. Оторвался кусок бетона от балкона, разорвав защитную сетку. Упал этот обломок на пешеходный тротуар. По счастливой случайности никто не пострадал. Но другие балконы обтянуты такой же сеткой, значит, также может произойти обвал балкона с разрывом сетки!».