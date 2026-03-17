Рабочий из Казани погиб на предприятии в Белорецком районе Башкирии

Слесаря завалило горной массой и затянуло в дробильный механизм.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе разбираются в обстоятельствах гибели 48-летнего слесаря-ремонтника.

Трагедия произошла 9 марта на территории Александровского подразделения казанского ООО «Фабрика строительного камня “Доломит”. Мужчина попытался самостоятельно очистить вибропитатель, который подает породу в щековую дробилку. В этот момент обвалилась налипшая на бункер горная масса. Работника завалило и затянуло в механизм. От полученных травм он скончался на месте.

Руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина сообщила, что точные причины и обстоятельства случившегося установят после завершения расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.