Рабочий из Казани погиб на предприятии в Белорецком районе Башкирии

Трагедия произошла 9 марта на территории Александровского подразделения казанского ООО «Фабрика строительного камня “Доломит”. Мужчина попытался самостоятельно очистить вибропитатель, который подает породу в щековую дробилку. В этот момент обвалилась налипшая на бункер горная масса. Работника завалило и затянуло в механизм. От полученных травм он скончался на месте.