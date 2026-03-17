В Москве женщина с оружием пыталась ограбить почту и ПВЗ

Столичные полицейские задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в разбойном нападении. Ранее злоумышленница была объявлена в федеральный розыск за совершение преступления в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Инцидент произошел в помещении на Волгоградском проспекте, где расположены пункт выдачи заказов и почтовое отделение. По данным следствия, подозреваемая вошла в зал и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовала передать ей выручку из кассы.
После того как сотрудник пункта выдачи отказался отдавать деньги, она переключилась на работника почты. Услышав о вызове полиции, злоумышленница испугалась и скрылась.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и в течение суток установили местонахождение налетчицы, которую задержали на улице Юных Ленинцев. При проверке документов выяснилось, что задержанная уже находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в Санкт-Петербурге.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», и по решению суда она заключена под стражу. Расследование продолжается.