Балалаечника, который душил учеников пакетом на Урале, оставили в СИЗО

Ленинский райсуд Екатеринбурга продлил меру пресечения для балалаечника Артема Ваганова, который душил своих учеников пакетом. Напомним, за такие «проверки дыхания» учитель платил школьникам деньги.
На мужчину заведено уголовное дело по покушению на убийство малолетних (п. 3 ст. 30, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также по 151.2 статье УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). С 19 ноября 2025 года Ваганов находится в СИЗО.
— Срок содержания под стражей продлен до 18 мая, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Эта жуткая история стала известна в ноябре 2025 года. В Сеть просочилось видео, где Артем Ваганов держит пакет на голове школьника. Про историю Ваганова даже вышел выпуск в эфире федерального канала. После него Следственный комитет возбудил уголовное дело по 293 статье УК РФ (Халатность).