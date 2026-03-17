Воронежец не сумел угнать оставленную без присмотра «семерку»

Парень хотел покататься, но даже не завел двигатель.

Источник: Комсомольская правда

В Панино 73-летний местный житель оставил «ВАЗ-2107» незапертым у дома по улице 9 Января, а утром обнаружил машину в нескольких метрах от места парковки с вырванными проводами зажигания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка задержали горе-угонщика — 18-летнего местного жителя. Парень признался, что, заметив открытую дверь легковушки, он забрался в салон и попытался завести двигатель, соединив провода напрямую. При этом уверяет, что лишь хотел немного покататься. А так как машина не смог завести, то после нескольких безуспешных попыток просто ушел домой. В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.