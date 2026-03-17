За попытку дать взятку военкомату мужчина оштрафован на 700 тыс. рублей

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина предоставил посреднику 150 тыс. рублей, предназначенных для военного комиссариата, с просьбой установить категорию годности, исключающую его призыв на военную службу из‑за состояния здоровья. Реализовать преступный умысел не получилось. Участники сговора были задержаны сразу после получения взятки.