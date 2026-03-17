Житель Черняховска спас провалившегося под лед мальчика

Мальчишка оказался в ледяной воде, но его вовремя увидел герой.

Источник: Комсомольская правда

Житель Черняховска спас провалившегося под лед мальчика. О случившемся рассказали в областном МЧС. Инцидент случился на парковом озере.

Местный житель гулял с семьей и в какой-то момент заметил мальчишку на льду водоема — то шел к островку с декором, сооруженному на озере. Провалился он на глазах очевидцев.

Мужчина же, не раздумывая, сбросил с себя одежду и прыгнул в воду. Мальчика он спас — вместе залезли на остров и сидели там, в ожидании спасателей. Все время мужчина не отпускал напуганного ребенка.

Мужчину и мальчика спасатели МЧС доставили до берега и согрели. Мальчика увезли в больницу.