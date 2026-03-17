Житель Кубани осужден за ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Авария произошла на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» 29 июля 2025 года. Вечером водитель автомобиля Лада 2107, поворачивая налево, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» и столкнулся с ним.
В результате ДТП погибли мужчина и две девушки. Это водитель и пассажир мотоцикла, а также пассажир автомобиля Лада.
Подсудимый полностью признал вину и отказался от дачи показаний. Суд назначил водителю три года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишил права управления транспортом на три года.