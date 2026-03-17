Воронежец украл с карты спящей хозяйки два миллиона

В прошлом месяце 30-летняя жительница Воронежа пригласила в гости 27-летнего знакомого для алкогольных посиделок. Об этом сообщает пресс-служа региональной полиции. Когда хозяйка уснула, гость взял чужой телефон и привязал банковскую карту женщины к своему мобильнику, переведя себе два миллиона рублей.