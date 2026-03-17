Состояние крайне тяжелое: девочка выпала из окна 9-этажки в Волгограде

Трагическое происшествие произошло в ночь на 17 марта в Красноармейском районе Волгограда. Ребенок выпал из окна четвертого этажа 9-этажки на улице Пролетарской.
По словам очевидцев, падение произошло около часу ночи. Подростка с множеством травм таза и челюсти доставила в больницу бригада скорой помощи.
Пострадавшая, к счастью, жива, однако состояние ее медики седьмой больницы оценивают как крайне тяжелое. Как сообщили «АиФ-Волгоград» в облздраве, врачи делают все возможное, чтобы сохранить школьнице жизнь.
Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работали экстренные службы, обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
Ранее на юге Волгограда упала с высоты другая школьница. Ее медикам спасти не удалось.