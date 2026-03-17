19-летняя москвичка отдала 4 мошенникам более 100 млн рублей

В Москве полиция задержала группу мошенников, похитивших у семьи 106 млн рублей. О деталях раскрытого преступления пишет пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, преступная схема началась со звонка 19-летней жительнице столицы. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных организаций, под предлогом необходимости «декларирования имущества» убедили девушку открыть им доступ к сейфам, принадлежащим ее родителям. Запугивая потерпевшую угрозами уголовного преследования, мошенники добились того, чтобы она впустила их в квартиру.
Трое прибывших сообщников вскрыли сейфы, похитив наличные деньги, ювелирные изделия и дорогостоящие часы. Общая стоимость украденного превысила 100 млн рублей.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали четверых подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет. В группе были четко распределены роли: один вскрывал сейфы, другой конвертировал деньги в криптовалюту, третий отвечал за сбыт украшений, а девушка поддерживала связь с потерпевшей.
На момент задержания полицейские изъяли у одного из злоумышленников похищенные украшения и часы общей стоимостью 51 млн рублей, которые в ближайшее время будут возвращены законным владельцам.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», все они заключены под стражу. Следствие устанавливает возможных соучастников и проверяет задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.