Мужчину и женщину поместили в ИВС после обыска в их доме в ВКО

В Восточно-Казахстанской области из незаконного оборота изъято свыше килограмма марихуаны. Задержаны мужчина и женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в пресс-службе ведомства, оперативниками управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО совместно с сотрудниками ОП Риддера выявлен факт незаконного хранения наркотических средств местными жителями.

В ходе проведения розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых: 33-летний мужчина и 32-летняя женщина.

«При обыске по месту их проживания полицейские обнаружили 37 готовых полимерных и бумажных свертков. По результатам экспертизы изъятые наркотические средства оказались высушенной марихуаной в особо крупном размере — более одного килограмма», — отметили в ДП ВКО.

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.