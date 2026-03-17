Житель Башкирии отделался условным сроком за наезд на полицейского

Суд Стерлитамака вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, который применил силу по отношению к сотрудникам полиции.
Как сообщили в Объединенной пресс-службы судов РБ, инцидент произошел в июле прошлого года. Полицейские обратили внимание на мужчину, чье поведение возле одного из жилых домов показалось им подозрительным. Стражи порядка решили установить его личность и проверить, не причастен ли он к незаконному обороту наркотиков.
В ответ на правомерное действие полицейского мужчина ударил одного из правоохранителей по плечу. После этого сел в свой автомобиль и специально наехал на сотрудника. Полицейский оказался на капоте машины, и водитель проехал таким образом не менее ста метров. Остановившись, он попытался скрыться, но его задержали.
Свою вину он признал лишь частично.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, установив испытательный срок продолжительностью два года. Кроме того, принадлежащий осужденному автомобиль марки Skoda Octavia конфисковали в пользу государства.