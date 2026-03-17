Работник воронежского мусороперерабатывающего завода лишился руки

33-летний мужчина лишился руки во время работы на заводе по переработке мусора «Транслогистик» в Новоусманском районе. Об этом сообщили в Гострудинспекции Воронежской области в понедельник, 16 марта.
Несчастный случай произошёл 11 марта. Во время работы на линии мойки плёнки на участке выгрузки начальник смены просунул руку между целью и шестернёй оборудования. В результате конечность зажало между двумя движущимися частями механизма. Работник получил серьёзную травму руки с повреждением тканей до локтевого сустава.
Гострудинспекция начала расследование.