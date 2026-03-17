Жительница Челябинска по документам жила сразу со 119 мужчинами

Такое количество иностранных граждан, зарегистрированных по адресу женщины, насчитали полицейские.

Источник: dostup1.ru

Полицейские Челябинска обнаружили местную жительницу, которая, согласно документам, жила в одной квартире сразу со 119 мужчинами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В областном Главке МВД сообщили, что женщине 73 года, а все зарегистрированные в жилье по улице Российская мужчины — иностранцы. Однако проверка показала, что ни один зарубежный гость фактически не жил по этому адресу, а прописка оказалась фиктивной.

Сотрудники полиции установили, что всех нелегалов челябинка зарегистрировала с января 2025 года, причем прописывала сразу несколько человек — всего зафиксировано 67 фактов противоправной деятельности.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), а всех иностранцев немедленно сняли с миграционного учета.