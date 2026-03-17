Жительницу Краснодара будут судить за мошенничество на 2 млн рублей

Жительница Краснодара предлагала за 2 млн рублей помочь ускорить расследование уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Краснодара будут судить за мошенничество на 2 млн рублей. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Обвинение ранее предъявили 46-летней местной жительнице. В июне 2025 года женщина узнала от знакомого, что он является представителем потерпевшего по делу о мошенничестве. Мужчина рассказал о том, что заинтересован в скорейшем направлении материалов в суд.

Тогда женщина ввела знакомого в заблуждение. За 2 млн рублей она предложила помочь ускорить расследование. На самом деле деньги обвиняемая планировала оставить себе.

«На предложение мужчина согласился, но, понимая, что действия женщины носят незаконный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. 1 июля 2025 года в ходе личной встречи при передаче денежных средств, противоправные действия фигурантки были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ РФ по краю», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Теперь уголовное дело в отношении женщины рассмотрят в суде.