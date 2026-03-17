Странный грохот по городу обсуждают волгоградцы

В экстренных службах звуковые шумы не комментируют.

Днем 17 марта 2026 года волгоградцев взволновали звуки мощного грохота. Шум, похожий на взрывы или хлопки, раздался примерно в 12:00. В соцсетях волгоградцы обсуждают проиозошедшее и пишут, что их слышали жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского и Центрального районов.

Что это было? Некоторые предположили, что речь может идти о работе ПВО или других чрезвычайных обстоятельствах. Однако официальная информация не подтверждает тревожные версии. Режим «беспилотной опасности» днем 17 марта не вводился. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, задержек и ограничений нет.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что вызовов по поводу грохота не поступало.

Ранее волгоградцы обсуждали аналогичную ситуацию в городе.