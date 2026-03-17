В Приднестровье двое детей отравились угарным газом: Их пришлось госпитализировать

В воскресенье, 15 марта, в Бендерах двое детей отравились угарным газом.
Мать включила бездымоходную газовую колонку, чтобы подогреть воду. Форточки и окна в квартире были закрыты. Чуть позже 11-летняя дочь и 4-летний сын пожаловались, что им плохо.
11-летняя девочка долго принимала ванну, а когда вышла, потеряла сознание. Всё это время работала газовая колонка. Мама вызвала скорую. Девочку сразу положили в реанимацию бендерского центра матери и ребёнка. Всю ночь она провела под кислородной маской. Сейчас девочке уже лучше, она в дневном стационаре.
Читайте также:
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).
«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).
Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).