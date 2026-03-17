Суд ужесточил наказание экс-замглавы МЧС Барышеву

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему замглавы МЧС РФ Павлу Барышеву с трёх лет до пяти по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«Барышеву увеличен срок наказания на два года с трёх до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, жалобу защиты суд отклонил», — сказал собеседник агентства.
Назначенный штраф был также увеличен до 500 тысяч рублей.
В июле прошлого года Барышеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.
Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017—2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, благодаря этому он получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе.
Экс-замглавы МЧС был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.
Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляционное определение.