Вашингтон
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ужесточил наказание экс-замглавы МЧС Барышеву

РИА Новости: суд ужесточил на 2 года наказание экс-замглавы МЧС Барышеву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор бывшему замглавы МЧС РФ Павлу Барышеву с трёх лет до пяти по делу о мошенничестве и фальсификации доказательств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Барышеву увеличен срок наказания на два года с трёх до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, жалобу защиты суд отклонил», — сказал собеседник агентства.

Назначенный штраф был также увеличен до 500 тысяч рублей.

В июле прошлого года Барышеву суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установлено следствием и судом, Барышев в 2017—2019 годах подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, благодаря этому он получил трехкомнатную квартиру в Московском регионе.

Экс-замглавы МЧС был признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

Ранее на эту квартиру, стоимость которой составляет не менее 20 миллионов рублей, суд наложил арест.

Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляционное определение.