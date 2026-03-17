В Молдове в селе обнаружен дрон: Полиция предполагает, что беспилотник начинен взрывным устройством

Сегодня утром, 17 марта, в селе Тудора Штефан-Водского района были обнаружены обломки неизвестного беспилотника. Пограничники ввели в действие протокол «Exploziv-Alpha» и вызвали саперов.
Сигнал о подозрительном объекте поступил от местных жителей около 09:55. «Группа обезвреживания взрывоопасных предметов проводит работы по оценке и нейтрализации объекта», — сообщили в ведомстве. Власти призывают граждан не приближаться к находке и немедленно сообщать о подобных объектах.
Дрон, как отметили саперы, активен и содержит взрывное устройство. Специалисты Техническо-взрывного отдела полиции проведут контролируемый взрыв на месте происшествия.
Эта находка последовала за инцидентом, произошедшим накануне. Пограничники зафиксировали пролет дрона, похожего на аппарат типа «Shahed», который пересек границу со стороны Украины в районе Крокмаз на высоте 150 метров.
