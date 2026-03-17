Милиция задержала минчанку из-за денег, оставленных под колесом трейлера. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками милиции была задержана 31-летняя жительница Минска, которая была курьером мошенников и оставила деньги обманутой пенсионерки под колесом трейлера. Так ей сказали сделать аферисты.
Удалось установить, что минчанка сама стала жертвой мошенничества по схеме «Энергосбыта». Она поверила, что в банке на ее имя аферистами был открыт преступный счет. Для декларирования женщина передала 7000 рублей якобы сотруднику Национального банка. После этого она сама забрала деньги у 70-летней жительницы Минска.
В ГУВД обратили внимание, что пенсионерка также была обманута по схеме замены счетчиков. Мошенники заставили женщину собрать все свои накопления (более 7000 рублей). Все деньги она передала женщине-курьеру, которую считала сотрудником Нацбанка. Заведено уголовное дело, проверка продолжается.
