В Петербурге запретили статью об отделении Ингерманландии от РФ

В Санкт-Петербурге рассмотрели административный иск, который касается провокационного интернет-материала. По итогу заседания его было решено запретить.
Эксперты изучили публикацию под названием «Ингерманландия — это будущее Санкт-Петербурга и Ленинградской области». В ней нашли призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе к отчуждению части страны.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отметил, что эта информация экстремистской направленности нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц. Также на заседании подчеркнули, что материал агитирует к совершению преступлений.
По итогу иск удовлетворили. Новостной материал признали запрещенным к распространению в России. Об этом пишет «Вечёрка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.