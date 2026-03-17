В соцсети Лариджани появился пост на фоне сообщений о его смерти

В начале марта американская подлодка потопила иранский фрегат Iris Dena, возвращавшийся с учений, организованных Индией. ВМС Шри-Ланки сообщили, что обнаружили 87 тел членов экипажа. По данным постпредства Ирана при ООН, погибли более 100 моряков из 180, находившихся на борту.