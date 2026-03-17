В соцсети Лариджани появился пост на фоне сообщений о его смерти

Публикация сопровождается фотографией рукописи Лариджани накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении подлодкой США иранского фрегата Iris Dena.
«Мученичество героев военно-морских сил армии Исламской республики [фрегата] Dena — часть самопожертвования гордого народа, проявившаяся в этот период борьбы с международными угнетателями», — говорится в сообщении.
В подписи к сообщению указана дата — 26 эсфанда 1404 года. По иранскому календарю (солнечной хиджре) эта дата соответствует 16 марта 2026 года по григорианскому календарю.
Днем во вторник, 17 марта, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани прошлой ночью в результате авиаудара по Ирану.
Ранее израильский «12-й канал» сообщил, что Лариджани являлся одной из целей ударов израильской армии.