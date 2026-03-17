Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В соцсети Лариджани появился пост на фоне сообщений о его смерти

На фоне сообщений Израиля о гибели секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в его телеграм-канале появился пост.

Источник: ТАСС

Публикация сопровождается фотографией рукописи Лариджани накануне церемонии прощания с иранскими моряками, погибшими при потоплении подлодкой США иранского фрегата Iris Dena.

«Мученичество героев военно-морских сил армии Исламской республики [фрегата] Dena — часть самопожертвования гордого народа, проявившаяся в этот период борьбы с международными угнетателями», — говорится в сообщении.

В начале марта американская подлодка потопила иранский фрегат Iris Dena, возвращавшийся с учений, организованных Индией. ВМС Шри-Ланки сообщили, что обнаружили 87 тел членов экипажа. По данным постпредства Ирана при ООН, погибли более 100 моряков из 180, находившихся на борту.

В подписи к сообщению указана дата — 26 эсфанда 1404 года. По иранскому календарю (солнечной хиджре) эта дата соответствует 16 марта 2026 года по григорианскому календарю.

Днем во вторник, 17 марта, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели Лариджани прошлой ночью в результате авиаудара по Ирану.

Ранее израильский «12-й канал» сообщил, что Лариджани являлся одной из целей ударов израильской армии.