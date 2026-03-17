У главы Минздрава Кубани и его родни нашли недвижимость на миллиард рублей

Всего у подозреваемого и его родственников 57 объектов недвижимости. В их числе: 21 квартира (общая площадь — 1,6 тысячи кв. м), 11 нежилых помещений (площадью — четыре тысячи кв. м), девять земельных участков (площадью 6,7 тысячи кв. м), семь апартаментов (270 кв. м), четыре гаража, три машино-места, два дома (около одной тысячи кв. м).
Недвижимость семьи Филиппова располагается в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории Сириус.
«По предварительной оценке, рыночная стоимость указанных объектов может превышать один миллиард рублей», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
Недвижимость, полученную путем незаконного обогащения, министр записывал на себя, своего сына, бывшую жену, ее сестру, гражданскую супругу и ее родственников. Гражданская супруга при этом является директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (ТОФМС).
Уточняется, что зарплата сына министра, работающего медиком, составляет 800 тысяч рублей в год. При этом он является владельцем семи апартаментов стоимостью около 20−25 миллионов рублей. Они сдаются под гостиничные номера.
В собственности у матери гражданской жены министра есть коттедж площадью 882 кв. м и земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м (стоимость имущества более 300 миллионов рублей), а также квартира в элитном ЖК (от 20 миллионов рублей), нежилое помещение, сдаваемое под частную стоматологическую клинику и другие объекты недвижимости.
В собственности сестры бывшей супруги Филиппова находится квартира и машино-место в престижном ЖК. Сын руководителя регионального ТОФМС владеет квартирами (стоят около 30 и 20 миллионов рублей). В собственности сожительницы министра есть квартира в элитном ЖК (от 20 миллионов рублей).
Филиппов и его бывшая супруга являются владельцами двух квартир в элитном ЖК рыночной стоимостью от 18 миллионов рублей.
Как писала «РГ», министра здравоохранения Кубани задержали сегодня, 17 марта.