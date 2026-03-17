Жительница Воронежа фиктивно прописала в сельском доме десять родственников

В Воробьевском районе перед судом предстанет 58-летняя жительница Воронежа, обвиняемая в фиктивной регистрации десяти человек. Информация об этом поступила 17 марта из пресс-службы Калачеевского районного суда.
Уголовное дело возбуждено по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
По версии следствия, женщина, являясь собственницей частного дома в Воробьевском районе, в период с октября 2020 года по август 2025 года неоднократно обращалась в многофункциональный центр с заявлениями о регистрации своих родственников. При этом обвиняемая предоставляла заведомо ложные сведения о том, что ее близкие планируют проживать в указанном жилище.
На основании поданных документов десять человек были официально зарегистрированы по данному адресу, однако фактически в дом никто из них не вселялся.
Рассмотрение уголовного дела состоится у мирового судьи судебного участка № 4 Калачеевского судебного района, офис которого находится в селе Воробьевка.