Мошенники обманули пенсионерку из Ачинска, притворившись её знакомой

Как рассказали в МВД, женщине 1960 года рождения в соцсети написала её приятельница, сообщив, что один из банков дарит своим клиентам шесть тысяч рублей, и чтобы их получить, необходимо отправить данные своей банковской карты. Доверившись подруге, пенсионерка скинула ей информацию, а ночью с её счёта списались деньги.