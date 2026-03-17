Мошенники обманули пенсионерку из Ачинска, притворившись её знакомой

О том, что деньги ушли аферистам, женщина догадалась только на следующий день.

Жительница Ачинска поверила аферистам, отправившим сообщение от имени её знакомой, и лишилась 22 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД, женщине 1960 года рождения в соцсети написала её приятельница, сообщив, что один из банков дарит своим клиентам шесть тысяч рублей, и чтобы их получить, необходимо отправить данные своей банковской карты. Доверившись подруге, пенсионерка скинула ей информацию, а ночью с её счёта списались деньги.

О том, что под видом знакомой на связь выходили мошенники, пенсионерка поняла только утром следующего дня — когда зашла в соцсеть и увидела, что аккаунт приятельницы «задвоен».

Следователи возбудили по факту преступления уголовное дело по статье «Кража с банковского счёта».

«Помните, бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам поступают сообщения от знакомых, родственников с просьбой произвести финансовые манипуляции, знайте это мошенники. Позвоните этому человеку по номеру телефона, который сохранён в вашей абонентской книге гаджета», — напомнили сотрудники МВД.