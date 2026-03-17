В Татарстане с начала года в ДТП погибли 57 человек

За первые два с половиной месяца 2026 года на дорогах республики произошло 463 ДТП, в которых погибли 57 человек и 581 получил травмы. По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 19. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Татарстане Рустем Гарипов.
Основными нарушениями стали превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезды на пешеходов. Особую тревогу вызывает детский травматизм: 40 ДТП с участием несовершеннолетних, один ребенок погиб, 45 ранены. Гарипов напомнил, что за два месяца к ответственности привлекли более 1,5 тысячи водителей за перевозку детей без автокресел. Спикер подчеркнул, что удерживающие устройства спасают жизнь.
Также в ведомстве обратили внимание на риски управления мототехникой детьми. За три года в России погибли 140 несовершеннолетних водителей.