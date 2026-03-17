В Татарстане с начала года в ДТП погибли 57 человек

За первые два с половиной месяца 2026 года на дорогах республики произошло 463 ДТП, в которых погибли 57 человек и 581 получил травмы. По сравнению с прошлым годом число погибших выросло на 19. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Татарстане Рустем Гарипов.