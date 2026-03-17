Килограмм марихуаны и 15 кустов конопли изъяли у воронежцев

Трое наркоагрономов превратили съемные квартиры в теплицы.

Источник: Комсомольская правда

Стражи порядка задержали трех жителей Воронежа, которые превратили две съемные квартиры в профессиональные теплицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

31-летний организатор и двое 21-летних сообщников выращивали коноплю, сушили ее и фасовали для продажи.

Во время обысков у наркоагрономы изъяли свыше килограмма марихуаны и 15 кустов конопли. Злоумышленники пояснили, что планировали употреблять и продавать товар. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ. Находящимся в СИЗО подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.