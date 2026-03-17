Экс-мэра Бирска в Башкирии приговорили к пяти годам колонии

Как сообщили в надзорном ведомстве, летом 2023 года градоначальница незаконно реализовала муниципальный памятник культуры регионального значения — «Дом Коновалова». Объект был продан коммерческой структуре всего за 3 миллиона рублей, хотя его кадастровая оценка превышала 9 млн. Несмотря на очевидную заниженную стоимость, глава города не только не вернула здание в собственность поселения, но и весной 2024 года подписала акт, который снял все обременения с постройки. Это позволило новому владельцу тут же перепродать особняк третьим лицам за 7,2 миллиона рублей. В итоге казна недосчиталась почти 6 миллионов рублей.