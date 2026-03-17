Экс-мэра Бирска в Башкирии приговорили к пяти годам колонии

Бирский межрайонный суд вынес обвинительный приговор экс-мэру города Виктории Бурдиной. Бывшую чиновницу признали виновной сразу по трем статьям: получение взятки, превышение полномочий и злоупотребление служебным положением. Основанием для разбирательства, в том числе, послужили данные проверки прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, летом 2023 года градоначальница незаконно реализовала муниципальный памятник культуры регионального значения — «Дом Коновалова». Объект был продан коммерческой структуре всего за 3 миллиона рублей, хотя его кадастровая оценка превышала 9 млн. Несмотря на очевидную заниженную стоимость, глава города не только не вернула здание в собственность поселения, но и весной 2024 года подписала акт, который снял все обременения с постройки. Это позволило новому владельцу тут же перепродать особняк третьим лицам за 7,2 миллиона рублей. В итоге казна недосчиталась почти 6 миллионов рублей.
Кроме того, осенью 2024 года Бурдина распорядилась заключить контракт на установку светофора на улице Гагарина с конкретной фирмой, проигнорировав обязательные конкурсные процедуры и отменив уже запущенную закупку.
Также в декабре прошлого года через своего заместителя мэр получила 30 тысяч рублей. Вознаграждение предназначалось за то, чтобы чиновница приняла и оплатила фиктивные работы по благоустройству центральной аллеи в городском парке.
Свою вину подсудимая признавать отказалась. Ранее прокуратура добилась ее увольнения в связи с утратой доверия.
Суд приговорил Бурдину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо тюремного срока, ей назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Это 10-кратная сумма взятки. Также экс-чиновнице запрещено занимать должности в органах местного самоуправления на протяжении 4 лет. Посредника при передаче взятки уже осудили.