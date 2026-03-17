Бастрыкин потребовал возбудить дело после наезда электросамоката на пятилетнюю девочку в Воронеже

ДТП с участием ребенка в Воронеже получило продолжение. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования пятилетней девочки в результате наезда электросамоката.
Инцидент произошел 15 марта в пешеходной зоне Воронежа. Неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности (СИМ) сбил малолетнего ребенка, после чего поспешил скрыться с места происшествия, оставив пострадавшую без помощи. Как сообщают СМИ, девочке потребовалась медицинская помощь.
В региональном следственном управлении уже организована процессуальная проверка. Однако глава ведомства потребовал более решительных мер.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и первых результатах расследования. Исполнение данного поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.