Омич решил стать «брокером» и обогатил мошенников на 300 тысяч рублей

Более полугода житель Русско-Полянского района тешил себя надеждой заработать баснословные деньги на виртуальной «бирже». И только когда новоявленный «брокер» потерял в ходе «торгов» 300 тысяч рублей, взятых в кредит на себя и супругу, он понял, что его надули.
На «наживку» заманчивой рекламы о баснословных доходах при торговле акциями на бирже, клюнул 50-летний житель Русско-Полянского района. Пожилой сельчанин нашел рекламное объявление в интернете и решил попробовать себя на должности «брокера». Следуя основному принципу обмана, мошенники сначала дали мужчине «заработать» — он вложил в «биржу» около 3 тысяч рублей и тут же получил прибыль в размере 1500 рублей.
Поверив чуду, сельчанин начал вкладывать в «дело» значительные суммы, а когда решил вывести якобы огромный барыш, его «развели» по традиционной схеме — заблокированный счет, который можно разблокировать, только положив на него внушительную сумму. Алчность заставила мужчину забыть про осторожность и рассудительность. Неутешительным итогом стали оформленные на себя четыре займа на сумму в 200 тысяч рублей, а также перевод на счет мошенников еще около 100 000 рублей с кредитной карты супруги.
