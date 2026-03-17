Суд не стал возвращать в СИЗО водителя, сбившего 11 человек на остановке Казани

Напомним, ДТП случилось 10 марта 2025 года на улице Вишневского в Казани. Водитель такси решил объехать стоящий впереди него автобус. По предварительным данным, мужчина на скорости попытался совершить свой маневр через просвет между общественным транспортом и остановкой. В результате он сбил 11 человек, которые ожидали автобус. После арендованный таксистом для работы «Москвич» врезался в другой автобус.