Суд не стал возвращать в СИЗО водителя, сбившего 11 человек на остановке Казани

Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения мужчине, обвиняемому в ДТП на остановке «Калинина» в марте 2025 года. Тогда водитель на арендованной машине влетел в толпу, сбив 11 человек, а затем врезался в автобус.
В середине февраля Вахитовский суд перевел мужчину из СИЗО под домашний арест. Гособвинение попыталось обжаловать это решение. Однако вышестоящая инстанция оставила меру пресечения без изменений.
Напомним, ДТП случилось 10 марта 2025 года на улице Вишневского в Казани. Водитель такси решил объехать стоящий впереди него автобус. По предварительным данным, мужчина на скорости попытался совершить свой маневр через просвет между общественным транспортом и остановкой. В результате он сбил 11 человек, которые ожидали автобус. После арендованный таксистом для работы «Москвич» врезался в другой автобус.