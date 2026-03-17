В Перми ребенок выпал из окна четвертого этажа

Расследованием занимается следственный отдел по Орджоникидзевскому району регионального управления СК России.
По данным следствия, 16 марта 2026 года 26-летняя жительница Перми ушла из своей квартиры в Орджоникидзевском районе, оставив без присмотра двоих детей — четырёхлетнего мальчика и пятимесячную девочку. Перед уходом она заперла их в одной из комнат.
Оставшись одни, дети оказались в опасной ситуации. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Ребёнок упал на козырёк подъезда, где его заметил прохожий.
По предварительной информации, женщина отправилась распивать алкоголь к знакомому, который недавно вышел из тюрьмы.
Пострадавшего мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Пятимесячную девочку осмотрели медики — угрозы её жизни и здоровью нет. Ребёнка изъяли из семьи и временно поместили в социальное учреждение.
Местонахождение подозреваемой правоохранители установили в кратчайшие сроки. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.