Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ребенок выпал из окна четвертого этажа

Следственный комитет возбудил уголовное дело в Перми по факту оставления малолетних детей в опасности.

Источник: Комсомольская правда

Расследованием занимается следственный отдел по Орджоникидзевскому району регионального управления СК России.

По данным следствия, 16 марта 2026 года 26-летняя жительница Перми ушла из своей квартиры в Орджоникидзевском районе, оставив без присмотра двоих детей — четырёхлетнего мальчика и пятимесячную девочку. Перед уходом она заперла их в одной из комнат.

Оставшись одни, дети оказались в опасной ситуации. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Ребёнок упал на козырёк подъезда, где его заметил прохожий.

По предварительной информации, женщина отправилась распивать алкоголь к знакомому, который недавно вышел из тюрьмы.

Пострадавшего мальчика с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Пятимесячную девочку осмотрели медики — угрозы её жизни и здоровью нет. Ребёнка изъяли из семьи и временно поместили в социальное учреждение.

Местонахождение подозреваемой правоохранители установили в кратчайшие сроки. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.