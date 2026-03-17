В Краснодаре установят личность женщины, пытавшейся увести с улицы чужого ребенка

Инцидент с попыткой похищения ребенка, ставший достоянием общественности, а затем и правоохранителей, произошел 16 марта в краснодарском микрорайоне Гидростроителей. Местная жительница рассказала в соцсети о том, что неизвестная женщина пыталась обманом увести ее дочь за собой.
По словам краснодарки, вначале незнакомка нацелилась на проходившего по улице Гассия мальчика, затем переключилась на девочку, возвращавшуюся домой из школы. Женщина сказала школьнице, что та якобы потеряла деньги, и настоятельно советовала вместе отправиться их искать.
Девочка чуть было не поверила незнакомке, но вовремя опомнилась и побежала домой. Ее мать, услышав тревожный рассказ дочери, тут же выбежала на улицу, но подозрительная особа уже скрылась.
В правоохранительные органы мать девочки не обращалась, однако, узнав о происшествии, полицейские решили проявить инициативу. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели происшествия.