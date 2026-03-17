В Аксубаевском районе при пожаре погиб 44-летний мужчина

В деревне Новая Александровка Аксубаевского района произошел пожар в частном одноэтажном бревенчатом доме. Здание не было газифицировано и электрифицировано. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.
При тушении пожарные обнаружили тело 44-летнего мужчины.
МЧС России по Татарстану напомнило о правилах безопасности: не курить в постели, не бросать окурки с балконов, использовать пепельницы и тщательно тушить сигареты. Также спасатели призвали не перегружать сети, следить за исправностью проводки и не оставлять электроприборы без присмотра.