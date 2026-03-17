В колонию отправили воронежца, распылившего баллончик в лицо полицейскому

Ранее судимый житель Воронежа признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Об этом 17 марта сообщил Центральный суд города.
Выяснилось, что 15 июля прошлого года трое стражей порядка проводили оперативно-розыскные мероприятия возле дома № 31 по улице Кольцовской. Один из полицейских попросил осужденного предъявить документы, так как предположил, что тот находится в федеральном розыске по уголовному делу.
Но мужчина попытался скрыться от оперуполномоченных. Когда же потерпевший страж порядка догнал злоумышленника, тот распылил ему в лицо неизвестное вещество из перцового газового баллончика. В результате причинен легкий вред здоровью полицейского. Во время судебного заседания фигурант признал вину. Ему назначили один год три месяца колонии общего режима.