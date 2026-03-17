Сбил полицейского и вез его сто метров на капоте: недавно житель Стерлитамака предстал перед судом

В Стерлитамаке вынесли приговор 45-летнему мужчине, его признали виновным в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Инцидент произошел в июле прошлого года. Сотрудники полиции заметили мужчину, который подозрительно вел себя, и решили проверить его. Стражи порядка предположили, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.
В ответ на законные требования один из полицейских получил удар в плечо. Затем мужчина сел в свою Skoda Octavia, завел машину и намеренно совершил наезд на представителя власти, проехав с ним на капоте не менее ста метров. После остановки он попытался скрыться, но был задержан.
Подсудимый вину признал частично. Стерлитамакский городской суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.
