Прокуратура организовала проверку после избиения школьника в Омске

Работе профилактических служб дадут оценку.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского округа Омска организовала проверку после избиения одного из местных школьников. Об этом надзорное ведомство сообщило сегодня, 17 марта. Изначально информация об инцидента была опубликована в соцсетях.

«В ходе разбирательств прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в деятельности образовательной организации и органов системы профилактики», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подробности случившегося пока не разглашаются. В случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее мы рассказали о травмировании ребенка на площадке на улице Перелета, возбуждено уголовное дело.

