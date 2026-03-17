Гость украл у соседки по коммуналке в Петербурге золото и опалы

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина пришел в гости в коммунальную квартиру на Северном проспекте. Воспользовавшись моментом, он заглянул в комнату соседки и прихватил оттуда золотые подвески, цепочку, серьги, бусы из натуральных опалов и серебряное кольцо. С добычей скрылся.