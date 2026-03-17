Гость украл у соседки по коммуналке в Петербурге золото и опалы

В Калининском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже драгоценностей у соседки по коммуналке. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Источник: Комсомольская правда

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина пришел в гости в коммунальную квартиру на Северном проспекте. Воспользовавшись моментом, он заглянул в комнату соседки и прихватил оттуда золотые подвески, цепочку, серьги, бусы из натуральных опалов и серебряное кольцо. С добычей скрылся.

— Ущерб потерпевшая оценила в 143 тысячи рублей. Обвиняемый вину признал, раскаялся и даже успел частично возместить ущерб. Это, вероятно, учтут в суде, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.