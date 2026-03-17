Нижегородцев предупредили о вирусах в «полезных» файлах

Мошенники начали массово использовать рассылку вредоносных файлов в мессенджерах и социальных сетях для кражи денег. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Преступники маскируют вирусы под бесплатные электронные книги, антивирусы, чек-листы или другие полезные материалы. Как только пользователь скачивает или открывает такой документ, аферисты получают полный дистанционный контроль над его мобильным устройством.
Удаленный доступ позволяет преступникам не только читать личные СМС и просматривать журнал звонков, но и беспрепятственно управлять функциями телефона. Главная цель такой атаки — получение доступа к банковским приложениям для вывода средств со счетов жертвы. Зачастую владельцы гаджетов даже не сразу замечают вмешательство в работу системы, пока не обнаруживают пропажу денег.
Для защиты личных данных эксперты Банка России призывают нижегородцев игнорировать любые вложения в сообщениях от неизвестных отправителей. Специалисты рекомендуют незамедлительно блокировать подозрительные контакты, не переходить по сомнительным ссылкам и обязательно использовать лицензионный антивирус с актуальными базами обновлений на всех мобильных устройствах.
Ранее нижегородцы лишились 52 миллионов рублей из-за мошенников за неделю.