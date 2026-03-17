Нижегородцев предупредили о вирусах в «полезных» файлах

Мошенники начали массово использовать рассылку вредоносных файлов в мессенджерах и социальных сетях для кражи денег. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России. Преступники маскируют вирусы под бесплатные электронные книги, антивирусы, чек-листы или другие полезные материалы. Как только пользователь скачивает или открывает такой документ, аферисты получают полный дистанционный контроль над его мобильным устройством.