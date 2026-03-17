«Надеялись до последнего». Тело педагога обнаружили после месяца поисков

17 марта в Неклюдове Нижегородской области простились с 38-летним Владимиром Еремеевым. Бывшего педагога искали почти полтора месяца, обнаружили в 60 км от дома.
В школе Владимир Геннадьевич проработал 15 лет. В последнее время у него были проблемы со здоровьем. Знакомые отзываются о покойном как о добром и отзывчивом человеке. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Мог уехать в любой город.
Владимир Еремеев вышел из дома в деревне Квасово 5 февраля почистить снег и не вернулся. Одет был тепло: свитер, дублёнка, шапка, шарф, дутые сапоги.
Волонтёрам-поисковикам удалось выяснить, что в тот же день мужчина оказался в другом муниципальном округе, в Городце, в 60 км от Квасова. Пешком такой путь зимой точно не проделаешь, поэтому искали и тех, кто мог подвезти пропавшего.
Установлено, что в Городце мужчина находился девять дней, до 13 февраля. Где он остановился и что там делал, выяснить не удалось. Далее следы Владимира Еремеева теряются.
По мнению спасателей, мужчина мог отправиться в любой другой город, в том числе за пределами Нижегородской области. Уточнялось: у пропавшего были проблемы медицинского характера, случались провалы в памяти.
В последнее время Владимир Еремеев в школе не преподавал. На одной из электронных площадок есть отзыв о его работе мастером по установке натяжных потолков…
Тело 38-летнего Владимира Еремеева обнаружили 14 марта в акватории Волги в районе Петринских лугов. Скорее всего, мужчина провалился в полынью. Предположительно, тело долго не могли обнаружить, потому что его замело снегом.
«Останешься в памяти добрым парнем».
Прощание с Владимиром Еремеевым прошло в храме в честь Воскресения Христова в посёлке Неклюдово. Похоронили его на сельском кладбище. «Друзья, соседи, коллеги, знакомые! Приглашаем всех проститься, помолиться и помянуть Владимира», — говорилось в сообщении о дате и месте прощания.
Знакомые и незнакомые в Сети соболезновали близким Владимира Еремеева и желали им сил, чтобы пережить горечь утраты.
«Очень жаль. Соболезную маме и родным», — пишет пользователь под ником Раиса Г.
«Возможно, произошли какие-то события в его жизни, не справился, сорвался, депрессия, апатия. Ушёл из дома и пропал», — рассуждает пользователь под ником Мирослава С.
«Вовка, останешься в памяти таким же позитивным, добрым, отзывчивым, работящим парнем, в руках которого спорилось любое дело. Надеялись до последнего дня на лучший исход поисков. Светлая память», — добавляет пользователь под ником Елена Д.