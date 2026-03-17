Иностранцу из Михайловки ужесточили приговор в Волгограде

Волгоградский облсуд добавил срок иностранцу Зохиджону Д., проживающему в Михайловке. Ужесточения приговора добилась прокуратура.
В декабре 2025 года мужчина сорвал дикорастущую коноплю и принес домой. Он высушил и измельчил части растения и стал хранить их в шкафу в помещении убойного цеха.
При осмотре полицейские обнаружили и изъяли 21 грамм каннабиса. Михайловский райсуд признал Зохиджона Д. виновным в незаконном обороте наркотиков и отправил его на восемь месяцев в колонию-поселение. Однако прокуратура сочла такой приговор слишком мягким и обжаловала его.
Волгоградский облсуд усилил наказание до одного года лишения свободы. В качестве отягчающего обстоятельства было признано то, что мужчина незаконно находился на территории России.
